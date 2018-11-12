Украина не будет вести прямые переговоры с "марионетками" Донбасса, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко считает, что Путин стремится к новой украинской власти

Украина не будет вести переговоры с "марионетками" Донбасса. Об этом первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила во время выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Блока Петра Порошенко".

"Вчера происходил фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который назывался "псевдовыборами". В этом фарсе есть большая опасность, ведь это повторение сценария 2014 года, когда через псевдовыборы, организованные Москвой, были сорваны мирные переговоры в Минске, а затем происходила дестабилизация на фронте, происходило обострение безопасности и политической ситуации, погибли тысячи наших ребят. Можно проследить, что к такие сценарии Москва использует перед президентскими и парламентскими выборами у нас. Потому что их цель не только их марионетки на Донбассе, их цель – Украина", – отметила политик.

По словам политика, сегодня, к сожалению, в Украине есть силы, которые призывают к прямым переговорам с "марионетками" Донбасса. "Но, этого не будет.... А выборы на Донбассе пройдут по украинскому сценарию", – подчеркнула политик.

Также Геращенко подчеркнула, что Украине очень важно во время переговоров с Путиным иметь рядом европейских партнеров из Нормандского формата.

"Наши партнеры ежедневно должны напоминать Путину, что это его ответственность. Именно поэтому Путин избегает сегодня встречи в Нормандском формате, где ему придется отвечать на прямые и неудобные вопросы... Именно поэтому Путин стремится к новой украинской власти. Поэтому очень важно остановить реванш, не дать возможности российскому сценарию реализоваться в Украине через выборы", – отметила политик.