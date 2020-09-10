ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина будет искать источники поставок COVID-вакцины для всех групп риска

Автор: Дмитрий Левицкий

Полученной в рамках международной инициативы COVAX вакцины от коронавируса хватит только для 20% населения Украины. Более 30 млн граждан будут нуждаться в вакцине от COVID-19 из других источников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время разговора с немецким коллегой Йенсом Шпаном, передает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, украинские власти будут искать другие источники поставок вакцины от коронавируса, чтобы сделать прививки всем группам риска.

"Германия готова вернуться к разговору о доступе Украины к вакцине, как только будет понятно, какие вакцины пройдут клинические исследования", - сказал Шпан.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине.

Кроме того, в Украине обсуждают возможность производства вакцин от коронавируса.

В Минздраве отмечали, что украинские предприятия могут производить до 30 млн доз вакцины от коронавируса в год.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаМаксим СтепановКоронавирус