Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса

На сегодня Украина ведет переговоры о поставке наборов для выявления нового коронавируса. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине на национальном уровне разработан диагностический алгоритм, который позволяет методом исключения выявить новый коронавирус. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

"Сейчас ведутся переговоры по поставке в Украину определенных наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса. Мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю мы сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс-лаборатории", - добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская власть усилила санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь". Кроме того, в отношении пассажиров, которые прибывают рейсами из Китая, будут введены скрининговые анкеты.

Ранее также стало известно, что в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, РФ, Франция, Австралия, Камбоджа, Германия.