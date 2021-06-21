Украина и Австрия сыграют вничью в последнем туре Евро, - букмекеры

Перед очной встречей у обеих сборных по 3 очка. Обе обыграли Северную Македонию и обе проиграли Нидерландам. Но у Украины второе место в группе за счет лучшего показателя забитых голов (4 против 3 у Австрии).

Прежняя система турнира предполагала выход в плей-офф двух лучших команд из группы. Сейчас же ситуация иная. Кроме двух лучших команд из каждой группы, в плей-офф попадут четыре из шести команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Из-за этого во многих группах ситуация с мотивацией играть на полную в последнем туре очень вялая. И самым ярким примером этого являются Украина и Австрия.

Украине достаточно будет не проиграть, чтобы остаться на втором месте, поскольку в таком случае Австрия не обойдет Украину по показателю забитых голов. Австрия же имеет хороший показатель забитых и пропущенных (3-3), чтобы претендовать на попадание в плей-офф через рейтинг третьих команд. Северная Македония не может претендовать на третью позицию, поскольку проиграла и Украине, и Австрии.

Поэтому букмекеры еще после матчей второго тура в группе снизили коэффициенты на ничью в поединке. Она просто выгодна всем. На ничью Favbet предлагает поставить за 2.06. Если же вы верите в победу Украины - коэффициент 3.5 ваш, победу Австрии - можно взять за 3.9.

Узнать, готовы ли команды к компромиссному результату можно будет сегодня в 19:00. Трансляция - на телеканале "Украина" или на oll.tv при партнерстве Favbet.