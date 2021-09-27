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Украина арестовала 12 российских самолетов и четыре судна из-за рейсов в Крым

Автор: Мария Кучерявец

Украинский суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, а также на 4 судна. Их использовала страна-агрессор для полетов и судоходства на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр прокуратуры АРК и города Севастополя.

В частности, были наложены аресты на 12 самолетов РФ, перевозивших пассажиров из и в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа" и 4 судна, заходивших в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова.

По информации прокуратуры, речь идет о 12 пассажирских самолетов марки "Boeing" и "Embraer".

Кроме того, правоохранители выяснили, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.

Так, было начатого уголовное производство по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, и ст. 334 УК.

В ведомстве добавляют, что в рамках указанного производства в целом уже наложены аресты на 236 воздушных судов и 55 морских судов, которые осуществляли регулярные рейсы в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

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