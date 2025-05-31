Ухилився від запитання про наркотики. Маск прийшов на брифінг із Трампом із синцем під оком

Ілон Маск прийшов на брифінг у Білий дім на честь свого відходу з посади глави DOGE - із синцем під правим оком. Також він ухилився від відповіді на запитання про наркотики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та інші ЗМІ.

На запитання журналістів про те, звідки з'явився синяк, бізнесмен відповів, що його п'ятирічний син нібито вдарив його по обличчю, коли вони разом "бавилися".

Водночас Маск ухилився від відповіді на запитання з приводу статті NYT, де йшлося про його ймовірне вживання наркотиків, коли він був одним із найближчих радників Трампа.

Згідно з публікацією, Маск вживав наркотики набагато активніше, ніж вважалося раніше. Зокрема, він нібито регулярно вживав кетамін, екстазі та психоделічні гриби в період свого сходження до політичної популярності.

Як стверджується, його вживання було настільки рясним, що він говорив людям, що це спричиняє проблеми із сечовим міхуром.

Джерела повідомили газеті, що в мільярдера була серйозна залежність від кетаміну, він вживав потужний анестетик іноді щодня, а не "невелику кількість", яку вживав "приблизно раз на два тижні", як він стверджував в інтерв'ю.