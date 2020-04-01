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В Ухане зарегистрировали первый завозной случай коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 09:51
В Ухане зарегистрировали первый завозной случай коронавируса
Иллюстративное фото (Reuters)

Авиасообщение с Уханем не возобновлено до сих пор

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром пандемии коронавируса, зарегистрировали первый завозной случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что официально случай был зафиксирован во вторник, 31 марта. При этом не сообщается, из какой страны он был завезен.

Предположительно пациент прибыл из заграницы в другой Китайский город, после чего добрался до Уханя, где авиасообщение будет восстановлено лишь 8 апреля. На данный момент с городом восстановлено железнодорожное сообщение.

Ухань оставался изолированным от внешнего мира с 23 января после вспышки эпидемии коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ухане закрыли больницу, ранее лечившую пациентов с COVID-19. Больница занималась лечением людей с тяжелой формой коронавируса.

Также сообщалось, что в китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавируса COVID-19, служба гражданской авиации Китая начала возобновлять авиасообщение. Авиарейсы возобновили во все населенные пункты провинции, кроме Уханя.

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