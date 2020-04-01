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В Ухане закрыли больницу, ранее лечившую пациентов с COVID-19

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 06:09
В Ухане закрыли больницу, ранее лечившую пациентов с COVID-19
Иллюстративное фото (twitter.com/Independent)

Больница занималась лечением людей с тяжелой формой коронавируса

В китайском Ухане больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19, была закрыта из-за сокращения числа заболевших. Об этом передает China.org.

Отмечается, что число госпитализированных пациентов в городе продолжает падать. Все пациенты с COVID-19 были переведены или выписаны из отделения городской больницы, которая с 9 февраля лечила 1462 пациентов с COVID-19.

Помощники врачей из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна вернутся после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.

Теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от COVID-19.

По данным областной комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 1733 пациента с COVID-19 все еще находятся в больнице, среди которых 427 находятся в тяжелом состоянии, а еще 174 - в критическом состоянии.

Напомним, в Бразилии умерли 42 человека вследствие коронавируса за сутки, 31 марта.

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