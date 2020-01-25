В Ухане построят вторую больницу для заболевших коронавирусом

В китайском городе Ухань построят вторую специализированную больницу для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает газета People's Daily, China.

Сообщается, что больницу на 1,3 тыс. мест планируют достроить примерно за 15 дней.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, в котором началась вспышка нового коронавируса, построят временную больницу для пациентов с этим вирусом.

Как сообщается, строительство больницы, в которой будет тысяча койко-мест, планируют завершить за десять дней. При этом издание отмечает, что уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Напомним, в Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. Сообщается, что по данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.