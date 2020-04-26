В Ухане из больниц выписали всех инфицированных COVID-19

В китайском городе Ухань, откуда началась глобальная вспышка коронавируса, из больниц выписали всех пациентов, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего в городе зарегистрировано почти 46,5 тыс. случаев заражения, что составляет 56% от общего числа инфицированных в Китае.

"Последние новости состоят в том, что к 26 апреля число новых пациентов с коронавирусом в Ухани опустилось до нуля благодаря совместным усилиям Уханя и медицинского персонала со всей страны", - заявил на брифинге представитель национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

Напомним, считается, что коронавирус впервые возник на рыбном рынке в Ухани. Первым заболевшим коронавирусом в городе была продавщица креветок на местном рынке морепродуктов. По данным комитета по здравоохранению Уханя, до 31 декабря 2019 года в первой группе зараженных были 27 человек, 24 из которых имели контакты с рынком морепродуктов.

Ранее сообщалось, что разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус имеет животное происхождение.