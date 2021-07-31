Угрожали убийством и требовали деньги: на Прикарпатье задержали банду рэкетиров

Установлено, что в банду рэкетиров входило четверо жителей Прикарпатья.

Злоумышленники подыскивали жертв, забирали их деньги и требовали "дань", запугивая потерпевших они угрожали им насилием и физической расправой.

Правоохранителям удалось зафиксировать ряд вымогательств, угрозу убийством и разбойное нападение, во время которого злоумышленники пытались завладеть денежными средствами и были задержаны в порядке ст. 208 УКУ.

Фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 129, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 УКУ.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.