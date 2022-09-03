Угрожал врезаться в супермаркет. В США задержали угонщика самолета

В США мужчина, который угнал самолет и угрожал врезаться в местный супермаркет, совершил посадку в поле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Отмечается, что злоумышленник кружился над супермаркетом около трех часов. Но позже ситуация разрешилась и никто не пострадал.
После того, как самолет приземлился, мужчину, находившегося за штурвалом, задержали. Ему предъявлены обвинения в крупной краже и террористических угрозах.
Напомним, ранее стало известно, что в городке Тупело (штат Миссисипи) мужчина угнал небольшой частный самолет и уже несколько часов угрожал врезаться на нем в супермаркет Walmart.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.