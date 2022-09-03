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Угрожал врезаться в супермаркет. В США задержали угонщика самолета

Фото: угонщик самолета в США передумал врезаться в супермаркет (twitter.com/MEMOfficScorer)
Автор: Иван Носальский

В США мужчина, который угнал самолет и угрожал врезаться в местный супермаркет, совершил посадку в поле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Отмечается, что злоумышленник кружился над супермаркетом около трех часов. Но позже ситуация разрешилась и никто не пострадал.

После того, как самолет приземлился, мужчину, находившегося за штурвалом, задержали. Ему предъявлены обвинения в крупной краже и террористических угрозах.

Напомним, ранее стало известно, что в городке Тупело (штат Миссисипи) мужчина угнал небольшой частный самолет и уже несколько часов угрожал врезаться на нем в супермаркет Walmart.

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