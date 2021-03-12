Угрожал убить учителя: во Франции задержали школьника с ножом

Во Франции правоохранители задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Ученик угрожал убить одного из учителей.

Как сообщается, школьник из французского колледжа Филиппа де Виньеуля сам сообщил в полицию о своем намерении расправиться над преподавателем. После этого к месту происшествия прибыли полицейские и задержали вооруженного несовершеннолетнего.

В настоящее время подросток находится под стражей, правоохранители выясняют мотив его действий. По предварительным данным, причиной предотвращенной расправы мог стать школьный спор.