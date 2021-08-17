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Угрожал работникам: в Херсонской области мужчина открыл стрельбу в поле

Автор: Анастасия Рокитна

В Херсонской области мужчина на поле угрожал работникам и повредил технику. Он решил отомстить компаньону, однако ошибся и попал на поле другого фермера.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Херсонской области.

Это произошло с рабочими в поле, принадлежащем Зеленоподской территориальной общине Каховского района.

На поле приехал неизвестный мужчина на внедорожнике, угрожал работникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Все это сопровождалось выстрелами из карабина.

Нападавший сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх.

Фото: в Херсонской области произошла стрельба (facebook.com/khersonpolice.official)

В полиции сообщили, что для задержания вооруженного злоумышленника оперативникам понадобилось несколько часов. Правоохранители заметили автомобиль возле с. Диброва. Водитель пытался скрыться. Но оперативники заблокировали внедорожник и задержали водителя.

Из автомобиля нападавшего изъяли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все это изъято и направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

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Херсонская область