Угрожал ножом: в Харькове мужчина ограбил ломбард

В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард. Он угрожал холодным оружием и вынес из ломбарда 7 000 гривен.

Также сообщается, что полиция принимает меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию.

"Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и черную кепку", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди в кафе сети быстрого питания "Буфет". Сначала произошла перепалка, после чего он взял пистолет для отстрела резиновых пуль и выстрелил в двух мужчин 30 и 39 лет. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

До этого в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибшим оказался полным тезкой местного криминального авторитета. Подозреваемого объявили в розыск, по данным полиции, он является выходцем из Азербайджана.