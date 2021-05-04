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Угрожал ножом: в Харькове мужчина ограбил ломбард

Автор: РБК-Украина

В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард. Он угрожал холодным оружием и вынес из ломбарда 7 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении полиции Харькова.

По данным полиции, мужчина, угрожая ножом работнице ломбарда, завладел деньгами в сумме 7 000 гривен.

"Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и черную кепку", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция принимает меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию.

Напомним, на прошлой неделе в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди в кафе сети быстрого питания "Буфет". Сначала произошла перепалка, после чего он взял пистолет для отстрела резиновых пуль и выстрелил в двух мужчин 30 и 39 лет. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

До этого в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибшим оказался полным тезкой местного криминального авторитета. Подозреваемого объявили в розыск, по данным полиции, он является выходцем из Азербайджана.

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