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Угрожал дистанционно взорвать Раду: в Днепре задержали "минера"

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Воскресенье 26 декабря 2021 15:22
Угрожал дистанционно взорвать Раду: в Днепре задержали "минера" Фото: в Днепре задержили "минера" Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре задержали минера. Он накануне заявил, что в здании Верховной рады заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Телефонный звонок от 49-летнего жителя Днепра на линию 102 поступил 25 декабря около 14:00.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о бомбе.

Злоумышленнику вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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