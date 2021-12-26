Угрожал дистанционно взорвать Раду: в Днепре задержали "минера"

В Днепре задержали минера. Он накануне заявил, что в здании Верховной рады заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.

Телефонный звонок от 49-летнего жителя Днепра на линию 102 поступил 25 декабря около 14:00.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о бомбе.

Злоумышленнику вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.