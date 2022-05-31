Угрожает ли сибирская язва украинцам: в Минздраве указали на важный момент из-за войны

Сибирская язва Украине не грозит. Хотя в случае попадания снарядов инфицирование людей, проживающих рядом со скотомогильниками, все же возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

"От человека к человеку сибирская язва почти не передается. Чаще всего все заканчивается одним случаем инфицирования. То есть в этом плане сибирская язва не представляет большой угрозы. Между тем в случае попадания снарядов, подмывания почвы потенциальный контакт с сибирской язвой людей, живущих рядом со скотомогильниками, действительно возможен", - отметил он.

По словам врача, эпидемиологи проводят аудит всех могильников.

"Если они видят нарушение целостности, то принимают стандартные меры - это дезинфекция, а затем повторное консервирование. Отдельно также запущена инициатива, чтобы специалисты центров контроля и профилактики болезней Украины дополнительно проинспектировали все могильники, которые есть на их территориях. Благодаря этому, надеемся, риски будут минимальными", - рассказал Кузин о проводимых мерах.

Игорь Кузин напомнил, что все скотомогильники, в соответствии с государственными санитарными правилами и нормами, должны быть размещены на значительном расстоянии от жилых массивов.

"Зачастую - за пределами населенных пунктов или жилой застройки. Это тоже снижает риски. Однако, по его мнению, инспекционная мера не помешает, чтобы убедиться, что все скотомогильники находятся в надлежащем состоянии", - добавил он.

Главный государственный санитарный врач также напомнил, что сибирская язва лечится антибиотиками.

"Какого-то особого лечения нет. Случаи заболевания, которые регистрировались на территории Украины, проходили преимущественно в средней или легкой форме и довольно быстро поддавались лечению", - подытожил Игорь Кузин.