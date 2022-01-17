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Угроза российского вторжения ослабляет макростабильность Украины, - Fitch

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Украина, Понедельник 17 января 2022 14:17
Угроза российского вторжения ослабляет макростабильность Украины, - Fitch Фото: Fitch Rating оценило риск вторжения России (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Угроза российского вторжения ослабляет макростабильность Украины. Она также влияет, на перспективы роста и финансовое и внешнее положение Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

При этом в агентстве сохраняют базовое предположение, согласно которому, "конфликт не может обостриться до уровня, ставящего под угрозу общие экономические показатели".

В Fitch Ratings прогнозирует только частичное выделение МВФ оставшихся средств по программе SBA в размере 2,2 миллиарда долларов до июня. При этом ожидается достаточный прогресс для поддержки других от других международных финансовых организаций и доступа к внешним рынкам.

Напомним, в ноябре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако агентство не ожидало значительного ухудшения ситуации.

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