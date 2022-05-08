Угроза ракетных ударов 8 и 9 мая: украинцам напомнили о правиле двух стен

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. По этой причине украинцам напомнили о правиле двух стен в случае, если пройти в укрытие нет времени, или бомбоубежище отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация "анонсировала" на 8 мая ракетные удары по скоплениям людей во Львовской и Волынской областях, чтобы обвинить в этом украинские власти.

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