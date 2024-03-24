В Угорщині під час авторалі машина в'їхала у глядачів, є жертви та поранені

В правоохоронних органах уточнили, що масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан ​​і Байот.

За наявними даними, автомобіль, який брав участь у перегонах, з невстановленої причини знесло з дороги. Після цього машина здійснила наїзд на групу глядачів, які прийшли подивитися на автоперегони.

"За поточною інформацією, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні поліції.

В мережі були оприлюднені кадри цієї аварії.