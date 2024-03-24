В Угорщині під час авторалі машина в'їхала у глядачів, є жертви та поранені

На північному заході Угорщини сьогодні, 24 березня, сталася смертельна аварія під час проведення авторалі. Машина за нез'ясованих обставин в'їхала на групу глядачів, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорської поліції.

В правоохоронних органах уточнили, що масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан ​​і Байот.

За наявними даними, автомобіль, який брав участь у перегонах, з невстановленої причини знесло з дороги. Після цього машина здійснила наїзд на групу глядачів, які прийшли подивитися на автоперегони.

"За поточною інформацією, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні поліції.

В мережі були оприлюднені кадри цієї аварії.