ua en ru
Нд, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Угорщині під час авторалі машина в'їхала у глядачів, є жертви та поранені

Неділя 24 березня 2024 20:48
UA EN RU
В Угорщині під час авторалі машина в'їхала у глядачів, є жертви та поранені Фото: поліція Угорщини (pmg.ua)
Автор: Володимир Костирін

На північному заході Угорщини сьогодні, 24 березня, сталася смертельна аварія під час проведення авторалі. Машина за нез'ясованих обставин в'їхала на групу глядачів, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорської поліції.

В правоохоронних органах уточнили, що масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан ​​і Байот.

За наявними даними, автомобіль, який брав участь у перегонах, з невстановленої причини знесло з дороги. Після цього машина здійснила наїзд на групу глядачів, які прийшли подивитися на автоперегони.

"За поточною інформацією, чотири людини загинули, семеро отримали поранення. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні поліції.

В мережі були оприлюднені кадри цієї аварії.

Нагадаємо, 15 квітня у французькому Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп. А 22 квітня у місті Берк-сюр-Мер на півночі Франції автомобіль в'їхав у натовп відпочивальників на фестивалі, і тоді отримали поранення понад десяток осіб.

Також раніше повідомлялося, у Польщі автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії є постраждалі українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Угорщина Автомобільний рух
NEWS
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
Зеленський: РФ цього тижня використала для ударів по Україні понад тисячу ракет, дронів і бомб
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими