Угорщина вимагає від ЄС санкцій проти трьох українців через нібито смерть угорця від дій ТЦК

Угорщина запропонувала Європейському Союзу ввести санкції проти трьох українських посадовців у звʼязку з нібито смертю угорця через побиття працівниками ТЦК на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

За словами угорського прем'єра, Будапешт пропонує ЄС накласти санкції на трьох людей, які обіймають посади в українському Міністерстві оборони та Збройних силах та які, на думку угорського керівництва, відповідають за мобілізацію в Україні.

"Шокує те, як українські військкоми поводяться з людьми, і не менш шокує те, як європейські політичні лідери відвертають голови від цієї неприйнятної ситуації", – зазначив він.

Сійярто заявив, що нібито "на вулицях України відбувається справжнє полювання на людей".

Будапешт звинуватив працівників українського ТЦК у "побитті угорця до смерті"

Нагадаємо, нещодавно угорська влада заявила, що їхнього громадянина на Закарпатті побили працівники ТЦК, після чого він помер. Однак у ЗСУ стверджують, що ця інформація є неправдивою.

Угорські ЗМІ писали, що йдеться про Йосипа Шебештена.

За словами заступника міністра закордонних справ Угорщини Леванте Мадяра, працівники ТЦК нібито били чоловіка залізним прутом після затримання, затягли до фургона і відвезли до призовного центру.

У Сухопутних військах наголосили, що Йосип Йосипович Шебештень був громадянином України. Його мобілізували 14 червня цього року після проходження медкомісії.

З 15 червня чоловіка направили в одну з військових частин, де він проходив підготовку. Уже 18 червня він самовільно залишив частину, зброю із собою не брав.

Уже 24 червня Шебештень особисто звернувся до відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської центральної районної лікарні. Йому встановили діагноз гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено).

Висновок медиків свідчить, що причиною смерті чоловіка, яка настала 6 липня, стала тромбоемболія легеневої артерії. При цьому слідів насильства на тілі Шебештеня не виявили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.