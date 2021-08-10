Криминальные разборки: названа возможная причина убийства заключенных на Донбассе

Подтверждено убийство лишь двух граждан Украины, отбывавших наказание в так называемой "исправительной колонии" на территории оккупированного Донбасса. Причиной инцидента могли стать криминальные разборки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша.
"За убийство заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на территории ОРДЛО). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших", - написал он.
По его информации, которая, как утверждает Гармаш, совпадает с той, что есть у правоохранителей, мотивом конфликта являются криминальные разборки.
"На почве "бизнеса", если это так можно назвать", - отметил представитель ТКГ.
Он добавил, что в этой колонии "активно процветает телефонное и интернет-мошенничество".
"Более того, по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики". Это всячески стимулируется, даже организуется "начальниками". По крайней мере в" ДНР", - подчеркнул Гармаш.
Напомним, вчера омбудсмен Людмила Денисова сообщила об убийстве боевиками "ДНР" трех украинцев, которые содержались в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области
Добавим, что в украинской делегации заявили о вынесении на ближайшее заседание ТКГ вопроса убийства украинских заключенных.