Уголовная ответственность за "кнопкодавство" и теракт в Москве: новости за 19 декабря

Коллаж РБК-Украина

Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство", Кабмин заморозил часть бюджетных выплат, в Москве произошел теракт. Подробнее о том, что произошло в четверг, 19 декабря, - в материале РБК-Украина

Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кнопкодавство" предлагают наказывать штрафом от 51 тыс. до 85 тысяч гривен.

Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу

Украина, Россия и Еврокомиссия по итогам газовых переговоров в Берлине достигли принципиального соглашения. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он отметил, что соглашение достигнуто по всем элементам.

Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денег

Государственная казначейская служба Украины до конца 2019 года будет финансировать только защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи) бюджета, а также все зарегистрированные за 11 месяцев обязательства, на которые открыты ассигнования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, в котором он разъяснил решение заморозить до конца 2019 года бюджетные расходы.

ОРДЛО отказались от видеоконференции по обмену пленными

Ожидаемую 20 декабря видеоконференцию по обмену пленными с ОРДЛО перенесли. Так называемый "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными между "ДНР" и Украиной может пройти в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

Газ и Донбасс: основные заявления Путина по Украине на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину продолжится, а на Донбассе якобы нет иностранных войск. Подробнее о том, что сказал Путин об Украине в ходе пресс-конференции - в материале РБК-Украина.

ЕС официально продлил санкции против России

Европейский союз 19 декабря официально продлил санкции против России. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Сообщается, что ЕС сегодня официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

Суд освободил из-под ареста экс-"беркутовца"

Святошинский районный суд города Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко, обвиняемого в расстреле 48 активистов Евромайдана. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук на заседании в четверг, передает РБК-Украина.

Суд присяжных решил продлить на 60 суток до 17 февраля содержание под стражей трем экс-"беркутовцам" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олегу Янишевского. В то же время, суд постановил остановить освободить из-под стражи обвиняемого Маринченко.

В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из автомата, есть жертвы

В четверг, 19 декабря, центре Москвы около 17:00 по Киеву неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова вблизи здания ФСБ. По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего стрелок выбежал на улицу.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека. Позже в правоохранительных органах РФ подтвердили гибель двоих - нападавший стрелок, а также один сотрудник Федеральной службы охраны ФСБ. Личность мужчины, устроившего стрельбу, на данный момент устанавливается. ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт.

Морозы и снегопады: синоптики резко изменили прогноз на праздники

Погода в Украине на Новый год и Рождество сможет удивить украинцев неожиданными переменами. Хотя декабрь продолжает радовать температурными аномалиями, народные синоптики считают, что к новогодним праздникам зима все же возьмет свое.

Прогноз от синоптиков Владимира Деркача, Леонида Горбаня, ресурса Gismeteo и Укргидрометцентра - в материале Styler.