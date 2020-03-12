УЕФА созывает срочную встречу для обсуждения ситуации с коронавирусом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) организует встречу футбольного сообщества для обсуждения ситуации в связи с продолжающимся распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Во время специальной видеоконференции, намеченной на вторник, 17 марта, планируют обсудить сложившуюся ситуацию и спланировать дальнейшие шаги. Также будет рассмотрена возможность проведениях всех внутренних и международных турниров, в том числе чемпионата Европы 2020 года.

Для участия в обсуждения ситуации в футболе приглашены представители 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Лиги чемпионов могут приостановить из-за коронавируса.

Также, по данным СМИ, ряд европейских федераций обратились в УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы по футболу на лето следующего года.

На вынужденную паузу уже пошли итальянская Серия А и испанский Ла Лига. Без зрителей будут проводиться все футбольные матчи в чемпионате Англии.