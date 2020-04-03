УЕФА призвал не завершать чемпионаты досрочно из-за коронавируса

Фото: УЕФА надеется на перезапуск чемпионатов Европы в июле (uefa.com)

Организация надеется перезапустить лиги Европы в июле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в письме, отправленном всем 55 членам-ассоциациям, призвал федерации не завершать внутренние чемпионаты досрочно на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

В организации считают подобные решения на данном этапе преждевременным и неоправданным. В настоящее время специально созданные рабочие группы ведут работу над возобновлением сезона в июле и августе. Именно ради внутренних розыгрышей Евро перенесли на 2021 год.

Кроме того, футбольные власти намекнули на нежелательность досрочного прекращения внутренних соревнований, поскольку участие в клубных турнирах УЕФА определяется в соответствии со спортивными результатами, достигнутыми после окончания полноценного внутреннего соревнования, а его преждевременное завершение поставит под сомнение выполнение такого условия.

Поэтому УЕФА оставляет за собой право оценивать возможность клубов на участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/2021.

Обращение УЕФА появилось после того, как бельгийская лига объявила, что турнир доигран не будет. Вслед за этим лидеры чемпионата Нидерландов призвали не доигрывать нынешний сезон.