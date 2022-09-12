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УЕФА перенес матч Лиги чемпионов из-за смерти Елизаветы II: известна новая дата

Фото: "Рейнджерс" проведет домашний матч днем позже (facebook.com/rangersfc)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынужденно сменил дату поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским "Рейнджерс" и итальянским "Наполи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Рейнджерс – Наполи 13 сентября не состоится. В связи со смертью британской королевы Елизаветы II УЕФА сместил поединок на один день – 14 сентября. Старт встречи в 22:00.

Причиной для перенесения матча стали организационные проблемы. Из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти главы государства, отошедшей в вечность на 97-м году жизни, и подготовки к похоронам монарха британская полиция сосредоточена на охране общественного порядка и столкнулась с нехваткой человеческих ресурсов на другие события.

Из соображений безопасности в Соединенное Королевство также не впустят фанатов "Наполи". В дальнейшем болельщики "Рейнджерс" не смогут посетить выездной матч с "партенопейцами", чтобы обе команды находились в равных условиях.

Ранее Премьер-лига и другие профессиональные дивизионы Англии и Шотландии перенесли все запланированные на 9-12 сентября матчи. Судьба поединков на внутренних аренах обеих стран на этой неделе пока неизвестна.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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УЕФАНаполиЕлизавета IIЛига Чемпионов