УЕФА перенес матч Лиги чемпионов из-за смерти Елизаветы II: известна новая дата

Матч Рейнджерс – Наполи 13 сентября не состоится. В связи со смертью британской королевы Елизаветы II УЕФА сместил поединок на один день – 14 сентября. Старт встречи в 22:00.

Причиной для перенесения матча стали организационные проблемы. Из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти главы государства, отошедшей в вечность на 97-м году жизни, и подготовки к похоронам монарха британская полиция сосредоточена на охране общественного порядка и столкнулась с нехваткой человеческих ресурсов на другие события.

Из соображений безопасности в Соединенное Королевство также не впустят фанатов "Наполи". В дальнейшем болельщики "Рейнджерс" не смогут посетить выездной матч с "партенопейцами", чтобы обе команды находились в равных условиях.

Ранее Премьер-лига и другие профессиональные дивизионы Англии и Шотландии перенесли все запланированные на 9-12 сентября матчи. Судьба поединков на внутренних аренах обеих стран на этой неделе пока неизвестна.