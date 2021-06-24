UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЕФА открыл дело против Северной Македонии из-за нарушения COVID-протокола

Автор: Роман Тверденко

УЕФА открыл дисциплинарное расследование против сборной Северной Македонии. Ее игроки нарушили правила поведения во время тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Детали инцидента не раскрываются, но подчеркивается, что игроки, вероятно, нарушили COVID-протокол УЕФА во время проведения тестирования на коронавирус в Амстердаме 19 июня, перед матчем против Нидерландов в группе C.

Северная Македония уже завершила выступления на первом для себя чемпионате Европы в истории. Македонцы заняли последнее место в группе. Также сборная проиграла Украине во 2-м туре со счетом 1:2.

Напомним, что Украина все же вышла в плей-офф Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заняла третье место и по итогам группового этапа финишировала четвертой в рейтинге третьих команд. 29 июня сине-желтые сыграют со Швецией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020