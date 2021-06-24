УЕФА открыл дело против Северной Македонии из-за нарушения COVID-протокола

УЕФА открыл дисциплинарное расследование против сборной Северной Македонии. Ее игроки нарушили правила поведения во время тестирования на коронавирус.

Детали инцидента не раскрываются, но подчеркивается, что игроки, вероятно, нарушили COVID-протокол УЕФА во время проведения тестирования на коронавирус в Амстердаме 19 июня, перед матчем против Нидерландов в группе C.

Северная Македония уже завершила выступления на первом для себя чемпионате Европы в истории. Македонцы заняли последнее место в группе. Также сборная проиграла Украине во 2-м туре со счетом 1:2.