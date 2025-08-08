УЄФА фінансує російські клуби та блокує виплати українським: шокуюче розслідування The Guardian

Попри повне відсторонення Росії від міжнародних футбольних турнірів, УЄФА продовжує перераховувати її клубам "солідарні" виплати. Натомість, кошти для українським команд блокуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування британської The Guardian .

Що відомо про виплати

Загальна сума таких перерахунків від початку повномасштабного вторгнення становить понад 10,8 млн євро.

Згідно з фінансовими звітами УЄФА:

у сезоні 2022/23 Російський футбольний союз отримав 3,305 млн євро;

у 2023/24 – 3,381 млн;

у 2024/25 – 4,224 млн;

також у сезоні 2021/22 було перераховано 6,209 млн.

Ці кошти мають передаватися клубам, які не вийшли до єврокубків, для "підтримки конкурентного балансу" між лігами.

Українські клуби грошей не отримали

Водночас п'ять українських клубів скаржаться, що не отримали аналогічних виплат. Йдеться про одеські "Чорноморець" та "Реал Фарма", запорізький "Металург", харківський "Металіст 1925" та "Фенікс", що представляє окупований Маріуполь.

27 липня директори цих клубів звернулися безпосередньо до президента УЄФА Александера Чеферіна. У листі, який опинився у розпорядженні британських журналістів, вони описали "надзвичайну ситуацію" – виплати солідарних коштів за сезони 2023/24 та 2024/25 заблоковані без чіткого пояснення.

За словами керівників клубів, проблема нібито походить від швейцарського банку, який вимагає "додаткових умов" через географічне розташування команд у "зоні бойових дій".

"Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи жодного юридичного обґрунтування цих обмежень. Формулювання про "зону бойових дій" є для нас абсолютно незрозумілим і не відповідає дійсності. Насправді мова йде не про окремий регіон, а про всю Україну – країну, що перебуває під військовою агресією Росії", - йдеться в документі.

Цей лист оголює суперечливу реальність: УЄФА продовжує фінансувати клуби з країни-агресора, але українські команди залишаються без гарантованих коштів – під приводом, який самі ж постраждалі називають абсурдним.

Речник УЄФА спершу пообіцяв надати британським журналістам коментар, однак пізніше відповіді не було.

Президент УЄФА Александер Чеферін (фото: Getty Images)

Політика УЄФА щодо країни-агресора

Раніше організацію, що керує європейським футболом вже критикували за м'яке ставлення до РФ.

Так УЄФА намагалася повернути збірну Росії U-17 до міжнародних змагань у 2023 році, але відмовилася після протестів низки асоціацій, зокрема Англії.

Також російським клубам навіть у період відсторонення нараховують коефіцієнтні очки, що впливає на кількість представників країни в єврокубках після зняття бану.

Російські збірні та клуби відсторонені від міжнародних турнірів з лютого 2022 року, однак сам Російський футбольний союз залишається в УЄФА. А серед членів керівних структур організації є люди, тісно пов'язані з Кремлем, зокрема Поліна Юмашева – колишня дружина олігарха Олега Дерипаски.