УЄФА екстрено переніс матч Ліги чемпіонів через вбивство фаната

Матч АЕК – "Динамо Загреб" не відбудеться 12 серпня. Поєдинок повинен був прийняти стадіон "Агіа Софія" у передмісті Афін.

УЄФА вирішив перенести зустріч після масових сутичок фанатів обох команд. Напередодні орієнтовно дві сотні активних уболівальників "Динамо" атакували фанатів АЕКа в районі домашньої арени греків. У результаті бійки від ножових поранень загинув уболівальник "жовто-чорних".

Ворожнеча між угруповуваннями двох клубів заснована на ідеологічному ґрунті. Ультрас АЕКа традиційно прихильні до лівих політичних поглядів. Натомість загребське фанатське об'єднання Bad Blue Boys дотримується правої орієнтації та товаришує з іншим грецьким грандом – "Панатінаїкосом".

"Динамо Загреб" засудило заворушення в Афінах. Хорватський гранд висловив співчуття родині загиблого фаната, а також закликав власних уболівальників не приїжджати до Греції. Раніше УЄФА вирішив, що в протистоянні "динамівців" із АЕКом гостьових фанатів на трибуни не допустять.