Удосконалення ППО та оборонних рубежів: як Київ посилює захист

Сьогодні в Києві проводяться роботи з посилення захисту столиці. В місті удосконалюють систему оборонних рубежів та ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка в інтерв'ю для "НВ".
"Аби не коригувати дії ворога, про цифри говорити не буду. Скажу лише, що на даний момент з мого боку проводиться робота щодо забезпечення частин і підрозділів, які задіяні в обороні міста", - відзначив Попко.
За словами голови КМВА, наразі у Києві:
"Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", - додав Попко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, столиця отримала нові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів.
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