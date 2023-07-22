Удари "Градами" по Костянтинівці: з'явилося відео про наслідки нічних обстрілів

В описі під відео зазначається, що через російські обстріли з "Града" по місту осколками та ударною хвилею пошкоджено 20 приватних будинків, школу та газопровід.

"Костянтинівка постійно перебуває під ворожими обстрілами - залишатися там небезпечно. Евакуюйтесь своєчасно!" - йдеться у публікації.

На кадрах можна побачити пошкоджені та зруйновані приватні будинки, уламки господарського начиння, а також велику вирву від ворожих снарядів.

За словами місцевого жителя, під час обстрілу з "Градів" було пряме влучання у будинок. У будівлі в цей час були його дочка з онуком, а також зять. Дитина, яка спала з іншого боку, змогла вибратися з будівлі та вижила.

"А дочка із зятем з іншого боку були, і загинули", - каже чоловік, який переїхав до Костянтинівки з Авдіївки близько року тому.

Ще один "приліт" в іншу будівлю був близько 4 години ранку.

"Усе в пилюці, я підскочив і подумав: що ж таке? Мало не впав у вирву", - розповів пенсіонер.

Згадуючи про своє житло в Авдіївці, чоловік зазначив, що там його квартиру було розбито через обстріл. Тепер у Костянтинівці - теж.

Обстріл Донецької області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські війська обстрілюють із важкого озброєння прифронтові населені пункти. Загалом, за попередніми оцінками, на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 осіб.

Так, минулої доби на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє людей, були поранені та руйнування.

Також повідомлялося, що 15 липня в результаті російських обстрілів у цьому регіоні загинули двоє людей, і також був потерпілий.