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Удар по житловому будинку в Кривому Розі: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої

Фото: удар по житловому будинку в Кривому Розі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла. Рятувальники дістали тіло жінки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Дніпро Обласний".

Як пише видання, наразі рятувальники продовжують шукати дитину загиблої.

Зазначається, що тіло жінки виявили на першому поверсі під плитами. Ще раніше стало відомо й про загибель її чоловіка.

За словами голови Криворізької РДА Євгена Ситниченка,наразі відомо про 13 поранених людей.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі. За останніми даними кількість постраждалих зросла до восьми, серед них троє неповнолітніх.

Також в Броварській громаді Київської області уламки російської ракети впали на житлові будинки.

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