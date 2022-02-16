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Удар по танковым колоннам. Появилось видео учений боевой авиации "Метель-2022"

Автор: Юлия Бойко

Тактическая авиация Воздушных сил в рамках учений "Метель-2022" отработала удары по танковым колоннам условного противника. В том числе с применение ракет и авиацонных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что в рамках командно-штабных учений "Метель-2022" на полигоне Повурск в Волынской области была задействована тактическая авиация.

В частности, истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе условного противника. Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине начались командно-штабные учения "Метель-2022", в течение февраля украинские военные будут совершенствовать способы ведения обороны.

Также сообщалось, что украинские военные тренируются стрелять из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) NLAW и гранатометов M-141.

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