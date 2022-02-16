Удар по танковым колоннам. Появилось видео учений боевой авиации "Метель-2022"

Тактическая авиация Воздушных сил в рамках учений "Метель-2022" отработала удары по танковым колоннам условного противника. В том числе с применение ракет и авиацонных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что в рамках командно-штабных учений "Метель-2022" на полигоне Повурск в Волынской области была задействована тактическая авиация. В частности, истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам бронетехники и живой силе условного противника. Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых ракет до боеприпасов весом 500 кг.