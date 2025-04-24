Удар РФ по Києву: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих

Удар Росії по Києву

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі вдарили по Україні ракетами та дронами. Зокрема, "прильоти" були в Києві.

Згідно з останніми даними, було відомо про 10 загиблих і 90 постраждалих через атаку окупантів. Серед постраждалих були діти та вагітна жінка.

Окупанти тероризували Київ практично всю ніч.

За словами президента України Володимира Зеленського, загалом було понад 200 повітряних цілей.

Більш докладно про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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