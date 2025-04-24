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Удар РФ по Києву: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих

Київ, Четвер 24 квітня 2025 17:47
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Удар РФ по Києву: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблих Фото: у Києві з-під завалів дістали тіла ще двох людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Святошинському районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали будинку. Вони виявили ще двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже є 12 загиблих", - написав він.

Удар РФ по Києву: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох загиблихФото: у Києві дістають загиблих з-під завалів (t.me/dsns_telegram)

За словами Ткаченка, роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.

Удар Росії по Києву

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 24 квітня, вночі вдарили по Україні ракетами та дронами. Зокрема, "прильоти" були в Києві.

Згідно з останніми даними, було відомо про 10 загиблих і 90 постраждалих через атаку окупантів. Серед постраждалих були діти та вагітна жінка.

Окупанти тероризували Київ практично всю ніч.

За словами президента України Володимира Зеленського, загалом було понад 200 повітряних цілей.

Більш докладно про атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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