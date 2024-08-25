Удар РФ по готелю в Краматорську: під завалами знайшли тіло, це може бути журналіст

Згідно інформації прокуратори, з-під завалів зруйнованого готелю у місті Краматорськ деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку військових РФ. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

"Нагадаємо, 24 серпня 2024 року, о 22:35, російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". На території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження 4 журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла.

Крім того, травмувались 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили у прокуратурі.