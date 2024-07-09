Удар по "Охматдиту". Чехія заявила РФ, що дітовбивці - "сміття людства"

Змєєвський прибув до будівлі МЗС сьогодні, 9 липня вдень. Його викликав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, - сміття людства. Йому було доручено передати це в Москву", - сказав Ліпавський після виклику посла РФ.

У свою чергу російський дипломат після того, як залишив МЗС, повторив нісенітницю пропаганди про те, що "це була не російська ракета, а українська".