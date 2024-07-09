UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по "Охматдиту". Чехія заявила РФ, що дітовбивці - "сміття людства"

Фото: Ян Ліпавський, голова МЗС Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Чехія викликала російського посла Олександра Змєєвського до Міністерства закордонних справ після того, як учора, 8 липня, росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zpravy.

Змєєвський прибув до будівлі МЗС сьогодні, 9 липня вдень. Його викликав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, - сміття людства. Йому було доручено передати це в Москву", - сказав Ліпавський після виклику посла РФ.

У свою чергу російський дипломат після того, як залишив МЗС, повторив нісенітницю пропаганди про те, що "це була не російська ракета, а українська".

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росіяни провели черговий масований удар по Україні. Одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки є кілька загиблих та десятки постраждалих.

На цьому фоні Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН. Воно відбувається сьогодні, 9 липня.

Більш детально про вчорашню атаку росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧехіяОхматдитВійна в УкраїніРакетний удар