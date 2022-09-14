Удар по Николаеву. Появились кадры последствий ночного обстрела (видео)

Также одна из ракет попала на территорию предприятия, после чего там вспыхнул пожар. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения.

Фото: последствия массированного обстрела Николаева ночью 14 сентября (novosti-n)

Как сообщают местные СМИ, данное предприятие уже много лет не функционирует как промышленный объект. Помещения сдавались в аренду, его арендовали различные коммерческие фирмы под офисы.