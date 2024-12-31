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Удар по Льгову в Курській області: ЗМІ повідомляють про загибель російських військових

Фото: Удар по Льгову в Курській області вбив 8 вісім російських військових (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Унаслідок атаки ЗСУ на військовий об'єкт у місті Льгов Курської області 8 військових загинули на місці, ще 22 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський канал ASTRA.

За даними джерел каналу, напередодні, 30 грудня, Льгов Курської області атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow.

Кілька ракет влучили у використовувану російськими військовослужбовцями будівлю на вулиці Свердлова, 1. Унаслідок влучання 8 військовослужбовців загинули на місці, ще 22 потрапили до лікарні.

У мережі публікують кадри, як стверджується, з місця атаки. "Нічого не видно, але жесть, коротше. Пожежа почалася. Хлопці всі в бункері, багато людей", - розповів один з очевидців.

 

 

Також російські ЗМІ повідомляють, що перша ракета прилетіла в розташування військ. Після цього військові почали терміново спускатися в підземний бункер, однак прилетіли ще ракети, вхід засипало і почалася пожежа. Багато хто задихнувся або згорів живцем.

 

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 25 грудня вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області.

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, внаслідок удару ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

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