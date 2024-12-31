Удар по Льгову в Курській області: ЗМІ повідомляють про загибель російських військових

Унаслідок атаки ЗСУ на військовий об'єкт у місті Льгов Курської області 8 військових загинули на місці, ще 22 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський канал ASTRA .

За даними джерел каналу, напередодні, 30 грудня, Льгов Курської області атакували щонайменше 6 ракет Storm Shadow.

Кілька ракет влучили у використовувану російськими військовослужбовцями будівлю на вулиці Свердлова, 1. Унаслідок влучання 8 військовослужбовців загинули на місці, ще 22 потрапили до лікарні.

У мережі публікують кадри, як стверджується, з місця атаки. "Нічого не видно, але жесть, коротше. Пожежа почалася. Хлопці всі в бункері, багато людей", - розповів один з очевидців.

У бункер-штаб управління орків у місті Льгов (Курська область) щось прилетіло.

"Хлопці всі в бункері. Багато людей", - коментує очевидець на відео. @nevzorovtv pic.twitter.com/VITkYF108J - Igor (@ikinas2) December 30, 2024

Також російські ЗМІ повідомляють, що перша ракета прилетіла в розташування військ. Після цього військові почали терміново спускатися в підземний бункер, однак прилетіли ще ракети, вхід засипало і почалася пожежа. Багато хто задихнувся або згорів живцем.