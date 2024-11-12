Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей

З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей з однієї сім’ї: 2 років,10-ти й 2-місячне немовля. Вчора ж було виявлено тіло їх 32-річної матері.

Загалом внаслідок вчорашньої ракетної атаки на місто:

4 загиблих;

14 поранених.

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

11 листопада приблизно о 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому будинку у Кривому Розі. Ракета влучила в п’ятиповерховий будинок, пошкодивши його від першого до п’ятого поверхів.

Уночі рятувальники знайшли під завалами тіло жінки.

Крім того, у 35 багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено дахи. Також постраждали 11 автомобілів, а адміністративна будівля зазнала значних руйнувань.