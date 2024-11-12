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Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей

Вівторок 12 листопада 2024 08:56
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Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей Фото: наслідки удару по будинку у Кривому Розі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Кривому Розі під завалами п'ятиповерхівки, яку вчора, 11 листопада, обстріляли росіяни, виявили тіла трьох дітей. Рятувальники завершили пошукові роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей з однієї сім’ї: 2 років,10-ти й 2-місячне немовля. Вчора ж було виявлено тіло їх 32-річної матері.

Загалом внаслідок вчорашньої ракетної атаки на місто:

  • 4 загиблих;
  • 14 поранених.

Пошуково-рятувальна операція завершена.

Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі

11 листопада приблизно о 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому будинку у Кривому Розі. Ракета влучила в п’ятиповерховий будинок, пошкодивши його від першого до п’ятого поверхів.

Уночі рятувальники знайшли під завалами тіло жінки.

Крім того, у 35 багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено дахи. Також постраждали 11 автомобілів, а адміністративна будівля зазнала значних руйнувань.

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