Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей
У Кривому Розі під завалами п'ятиповерхівки, яку вчора, 11 листопада, обстріляли росіяни, виявили тіла трьох дітей. Рятувальники завершили пошукові роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.
З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей з однієї сім’ї: 2 років,10-ти й 2-місячне немовля. Вчора ж було виявлено тіло їх 32-річної матері.
Загалом внаслідок вчорашньої ракетної атаки на місто:
- 4 загиблих;
- 14 поранених.
Пошуково-рятувальна операція завершена.
Удар по багатоповерхівці у Кривому Розі
11 листопада приблизно о 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по житловому будинку у Кривому Розі. Ракета влучила в п’ятиповерховий будинок, пошкодивши його від першого до п’ятого поверхів.
Уночі рятувальники знайшли під завалами тіло жінки.
Крім того, у 35 багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено дахи. Також постраждали 11 автомобілів, а адміністративна будівля зазнала значних руйнувань.
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