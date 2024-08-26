Удар по Краматорську: Reuters підтвердило загибель співробітника і поранення журналістів

Внаслідок російського удару по готелю у Краматорську Донецької області загинув член команди Reuters Раян Еванс. Крім того, поранення отримали двоє журналістів цього інформаційного агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що 38-річний Еванс працював радником з питань безпеки в новинному агентстві та був членом команди Reuters, яка висвітлювала війну РФ проти України.

Він зупинився в суботу, 24 серпня, в краматорському готелі "Сапфір" у складі команди цього інформагентства з шести осіб, та загинув внаслідок влучання ракети в будівлю.

Двоє журналістів Reuters були госпіталізовані, поранення одного з них характеризуються як серйозні.

"Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, у тому числі співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім'ї", - йдеться в заяві агентства Reuters.

Еванс був колишнім британським військовим і працював з Reuters з 2022 року, він консультував журналістів агентства щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі.

Архівне фото радника Reuters з безпеки Райана Еванса від 8 лютого 2024 року (Ryan Evans Purchase Licensing Rights / Reuters)

В агентстві додали, що трьох інших їхніх членів команди, які перебували в готелі під час удару, було виявлено та доправлено у безпечне місце.

Удар по готелю в Краматорську

Нагадаємо, пізно ввечері 24 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Краматорськ, застосувавши "Іскандер". Влучання було у готель "Сапфір".

Як спочатку розповіли в Донецькій прокуратурі, внаслідок атаки було шість постраждалих: чотири журналісти іноземних медіа, та дві місцеві жінки, які під час російського обстрілу перебували у своїх оселях. Проте пізніше стало свідомо, що кількість постраждалих - 7 людей.

Також повідомлялося, що з-під завалів готелю "Сапфір" деблокували тіло громадянина Британії, який загинув через російській удар.

За інформацією Reuters, в момент атаки в готелі перебували шість журналістів їхнього агентства. Один зі співпрацівників вважався безвісти зниклим. У зв'язку з цим є припущення, що загиблою людиною може бути журналіст Reuters.

25 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по готелю в Краматорську.