Удар по колоні під Запоріжжям: у лікарні помер ще один постраждалий

"На жаль, ми маємо ще одну жертву терористичного обстрілу пропускного пункту за місто - сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий", - заявив Старух.

Ракетний удар під Запоріжжям

Трагедія сталася 30 вересня, коли Росія завдала ракетного удару по автоколоні, яка стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300.

"Ці ракети були перероблені. Нам піротехніки розповіли, що вибух стався при зіткненні із землею, щоб якнайбільше людей загинуло. Ми бачили сліди від трьох ракет, які потрапили до центру перебування цивільного автотранспорту", - розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

1 жовтня стало відомо, що кількість постраждалих під час теракту досягла 118 осіб.