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Удар по колоні під Запоріжжям: у лікарні помер ще один постраждалий

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Субота 08 жовтня 2022 15:19
Удар по колоні під Запоріжжям: у лікарні помер ще один постраждалий Фото: удар по колоні під Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв російського удару по колоні під Запоріжжям зросла. На жаль, в лікарні помер ще один постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"На жаль, ми маємо ще одну жертву терористичного обстрілу пропускного пункту за місто - сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий", - заявив Старух.

Ракетний удар під Запоріжжям

Трагедія сталася 30 вересня, коли Росія завдала ракетного удару по автоколоні, яка стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти атакували ракетами С-300.

"Ці ракети були перероблені. Нам піротехніки розповіли, що вибух стався при зіткненні із землею, щоб якнайбільше людей загинуло. Ми бачили сліди від трьох ракет, які потрапили до центру перебування цивільного автотранспорту", - розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

1 жовтня стало відомо, що кількість постраждалих під час теракту досягла 118 осіб.

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