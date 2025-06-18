Удар по Києву 17 червня: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 червня армія РФ завдала масованого удару по різним регіонам України, випустивши понад 450 ударних дронів і десятки ракет.

У Києві найбільше постраждав Солом'янський район. Ракета Х-101 влучила в дев'ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши під'їзд. Також під удар потрапили Дарницький, Подільський, Шевченківський і Святошинський райони.

Місія ООН оголосила, що ця атака може стати найбільш смертоносною для Києва за останній рік.

Більше подробиць про наслідки російської атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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