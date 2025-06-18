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Удар по Києву 17 червня: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви

Середа 18 червня 2025 08:28
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Удар по Києву 17 червня: рятувальники дістали тіло ще однієї жертви Фото: у Києві рятувальники дістали тіло ще однієї жертви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ в ніч на 17 червня нанесли масований удар на Київ з використанням ракет та дронів-камікадзе, одна з ракет суттєво пошкодила багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. З-під завалів рятувальники дістали ще одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло ще 1 загиблої особи (чоловічої статі). Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 осіб. Роботи тривають", - зазначили у ДСНС.

Начальник Київської МВА Тимур Кравченко також зазначив, що роботи з розбору завалів і пошуку людей тривали всю ніч.

"На жаль, найгірші прогнози поки справджуються. Декого з тих киян, які вчора після атаки перестали виходити на звʼязок, витягли з-під завалів. Станом на восьму годину ранку внаслідок прямого влучення в будинок в Соломʼянському районі загинули 17 людей. Пошуки тривають", - зазначив Кравченко.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 червня армія РФ завдала масованого удару по різним регіонам України, випустивши понад 450 ударних дронів і десятки ракет.

У Києві найбільше постраждав Солом'янський район. Ракета Х-101 влучила в дев'ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши під'їзд. Також під удар потрапили Дарницький, Подільський, Шевченківський і Святошинський райони.

Місія ООН оголосила, що ця атака може стати найбільш смертоносною для Києва за останній рік.

Більше подробиць про наслідки російської атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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