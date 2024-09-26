Удар КАБ по Запоріжжю: з'явилися відео та фото наслідків

У правоохоронних органах зазначили, що для цих атак росіяни завдали 5 авіаударів, попередньо - КАБами, по території обласного центру та Запорізького району.

"Внаслідок одного з ударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Ще одне влучання відбулося поруч із приватним будинком", - передали в поліції.

Надзвичайники розповіли, що в результаті авіаційного удару по Запоріжжю були поранені 7 людей, з яких 1 дитина. Крім того, були евакуйовані 18 громадян.

"Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок", - передали в ДСНС

Також зазначається, що на місцях влучань працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров також оприлюднив фото наслідків ворожого обстрілу.

"Запускати удари по цивільному населенню ще й вночі - верх цинізму Росії. Росія - це країна терорист. Світ має зупинити це свавілля!" - підписав він кадри у своєму Telegram.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю 25 вересня (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар по Запоріжжю

Раніше повідомлялося, що 26 вересня ввечері в районі міста Запоріжжя пролунали вибухи. Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією російських загарбників на Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що через обстріл Запоріжжя були поранені сім людей, серед яких також підліток.

В ОВА уточнили, що противник поцілив по житловій забудові та території підприємства.